Рязанцы рассказали о новой дорожной камере на Северной окружной
Отмечается, что новая камера фиксации нарушений скоростного режима появилась на Северной окружной дороге в районе выезда от жилого комплекса на Муромское шоссе. По словам водителей, ее установили в пятницу, 11 июля. На данном участке действует ограничение скорости 40 км/ч.
Рязанцы рассказали о новой дорожной камере на Северной окружной. Пост об этом размещен в соцсетях.
Отмечается, что новая камера фиксации нарушений скоростного режима появилась на Северной окружной дороге в районе выезда от жилого комплекса на Муромское шоссе. По словам водителей, ее установили в пятницу, 11 июля.
На данном участке действует ограничение скорости 40 км/ч.
Фото: группа «Рязань» в «ВК»