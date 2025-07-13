Рязанцы рассказали о новой дорожной камере на Северной окружной

Отмечается, что новая камера фиксации нарушений скоростного режима появилась на Северной окружной дороге в районе выезда от жилого комплекса на Муромское шоссе. По словам водителей, ее установили в пятницу, 11 июля. На данном участке действует ограничение скорости 40 км/ч.