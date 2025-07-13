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Россиянам объяснили, что делать при поступлении на счет денег от неизвестных
Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин напомнил, что существует мошенническая схема, когда людям приходят на карту деньги, которые через время просят вернуть. Аферисты говорят, что якобы перевели средства случайно. При отказе вернуть деньги злоумышленники могут угрожать гражданам, добавил собеседник RT. Воронин пояснил, что в таком случае нужно обращаться в поддержку банка и правоохранительные органы для фиксации поступления средств. Переводить деньги обратно человеку, как отметил эксперт, категорически запрещено, потому что можно стать жертвой шантажа мошенников или участником финансирования террористов/дропперской схемы.

Россиянам объяснили, что делать при поступлении на счет денег от неизвестных. Об этом 13 июля RT рассказал руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.

Он напомнил, что существует мошенническая схема, когда людям приходят на карту деньги, которые через время просят вернуть. Аферисты говорят, что якобы перевели средства случайно. При отказе вернуть деньги злоумышленники могут угрожать гражданам, добавил собеседник RT.

Воронин пояснил, что в таком случае нужно обращаться в поддержку банка и правоохранительные органы для фиксации поступления средств.

Переводить деньги обратно человеку, как отметил эксперт, категорически запрещено, потому что можно стать жертвой шантажа мошенников или участником финансирования террористов/дропперской схемы.