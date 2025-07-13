На Московском шоссе произошло ДТП
Как рассказали очевидцы, авария случилась утром в воскресенье, 13 июля. Столкнулись два автомобиля. Машины получили механические повреждения. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
На Московском шоссе произошло ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.
Как рассказали очевидцы, авария случилась утром в воскресенье, 13 июля. Столкнулись два автомобиля. Машины получили механические повреждения.
Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.