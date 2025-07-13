МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев
13 июля и в течение суток 14 июля на территории Рязанской области сохранятся местами грозы. В отдельных районах ожидается ливень, град, шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с.
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Его разместила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
13 июля и в течение суток 14 июля на территории Рязанской области сохранятся местами грозы. В отдельных районах ожидается ливень, град, шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с.
Ранее рязанцев предупредили о сильной жаре 14 июля.