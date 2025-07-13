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16-летняя рязанка хотела продать беговую дорожку и лишилась денег
Отмечается, что девочка разместила в интернете объявление. Через час ей позвонила женщина, которая сообщила, что хочет купить дорожку. Неизвестная скинула в мессенджере ссылку и предложила перейти по ней, чтобы совершить продажу. Девочка последовала указаниям и обнаружила, что с ее банковского счета исчезли 16 тысяч 800 рублей. Из чата в мессенджере ссылка исчезла. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве по части 2 статьи 159 УК РФ.

В Новомичуринске 16-летняя девочка хотела продать беговую дорожку и лишилась денег. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что девочка приехала в гости к бабушке с дедушкой и разместила в интернете объявление. Через час ей позвонила женщина, которая сообщила, что хочет купить беговую дорожку. Неизвестная скинула в мессенджере ссылку и предложила перейти по ней, чтобы совершить продажу.

Девочка последовала указаниям и обнаружила, что с ее банковского счета исчезли 16 тысяч 800 рублей. Из чата в мессенджере ссылка исчезла.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве по части 2 статьи 159 УК РФ.