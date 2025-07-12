В Рязанской области пройдут рейды ГАИ

Инспекторы ДПС будут использовать метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество автомобилистов, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.

В Рязанской области в субботу, 12 июля, пройдут рейды по поиску пьяных водителей. Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба ГАИ по региону.

Полицейские используют метод «массовой проверки». Его суть заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.