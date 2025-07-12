В Рязанской области «Лада» влетела в столб, есть пострадавший
Авария произошла в селе Самылово Касимовского округа. Отмечается, что в салоне автомобиля находилось двое, один человек пострадал. На месте происшествия работали полицейские и скорая. В пресс-службе УМВД по региону РЗН. инфо сообщили, что проводится проверка обстоятельства аварии уточняются.
В Рязанской области «Лада» влетела в столб, есть пострадавший. Об этом сообщили в Telegram-канале «ТОПОР | Новости Рязани».
Авария произошла 11 июля в селе Самылово Касимовского округа. Отмечается, что в салоне автомобиля находилось двое, один человек пострадал. На месте происшествия работали полицейские и скорая.
В пресс-службе УМВД по региону РЗН. инфо сообщили, что проводится проверка обстоятельства аварии уточняются.