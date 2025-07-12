В Рязани мотоциклист вылетел с дороги
По словам очевидцев, авария случилась в субботу, 12 июля, на Михайловском шоссе. «Обгонял машину, не рассчитал скорость, улетел с дороги», — рассказали рязанцы.
В Рязани мотоциклист попал в ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, авария случилась в субботу, 12 июля, на Михайловском шоссе.
«Обгонял машину, не рассчитал скорость, улетел с дороги», — рассказали рязанцы.
Информации о состоянии водителя нет. Официальная информация уточняется.
Фото: Telegram-канал «Подслушано в Рязани»