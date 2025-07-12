В России хотят усовершенствовать правила допуска водителей старше 60 лет

В проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения предложили усовершенствовать правила допуска российских водителей старше 60 лет. Об этом в пятницу, 11 июля,
Как указано в проекте, в течение нескольких лет безопасность дорожного движения лиц старшего поколения ухудшается. С 2017 по 2024 год число аварий по вине водителей в возрасте 60 лет и старше выросло на 25%, погибших — на 33%, раненых — на 22%.
Отмечается, что они по сравнению с представителями других возрастных групп наиболее часто устраивают ДТП.
«Изложенное потребует адаптацию лиц старшего поколения к безопасному участию в дорожном движении, совершенствование механизмов определения их пригодности к безопасному участию в дорожном движении, в первую очередь, в качестве водителей, а также развитие соответствующей инфраструктуры и конструкции транспортных средств», — отметили в публикации.