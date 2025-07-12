В фотоловушку Окского заповедника попал лось
«У самцов лосей уже отросли рога, но пока еще они не полностью затвердели и покрыты кожицей и шерсткой. „Распакуются“ рога к концу лета, когда у лосей начнется очередной брачный сезон», — рассказала старший научный сотрудник Надежда Панкова.
В фотоловушку Окского заповедника попал лось. Кадры разместили в соцсетях заповедника 11 июля.
«У самцов лосей уже отросли рога, но пока еще они не полностью затвердели и покрыты кожицей и шерсткой. „Распакуются“ рога к концу лета, когда у лосей начнется очередной брачный сезон», — рассказала старший научный сотрудник Надежда Панкова.
Фото: Telegram-канал Окского заповедника