В фотоловушку Окского заповедника попал лось

«У самцов лосей уже отросли рога, но пока еще они не полностью затвердели и покрыты кожицей и шерсткой. „Распакуются“ рога к концу лета, когда у лосей начнется очередной брачный сезон», — рассказала старший научный сотрудник Надежда Панкова.