В центре Рязани дружинники остановили драку
Инцидент произошел на улице Почтовой. Судя по кадрам, драку устроили двое молодых людей. Причина конфликта не указана. Отмечается, что представители «Русской общины» разняли молодых людей.
В центре Рязани засняли драку. Кадры опубликовали 12 июля в соцсетях.
Инцидент произошел на улице Почтовой. Судя по кадрам, драку устроили двое молодых людей. Причина конфликта не указана.
Отмечается, что представители «Русской общины» разняли молодых людей.
Видео с места