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Telegraph: Трамп потребует от Украины уступить территории для заключения мира
Причиной тому, как указано в публикации, служат успехи Вооруженных Сил России в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Отмечается, что европейские партнеры Украины обеспокоены таким подходом Дональда Трампа, потому что он может «продавить» этот вариант сделки без согласия Киева. Поэтому, как пишет газета, в Брюсселе могут представить альтернативный план.

Администрация президента США Дональда Трампа потребует от Украины уступить территории при возможном заключении мира с Россией. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph, передало ТАСС.

Причиной тому, как указано в публикации, служат успехи Вооруженных Сил России в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Отмечается, что европейские партнеры Украины обеспокоены таким подходом Дональда Трампа, потому что он может «продавить» этот вариант сделки без согласия Киева. Поэтому, как пишет газета, в Брюсселе могут представить альтернативный план.