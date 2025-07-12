Рязанцы попросили помочь семье погорельцев

Днем 11 июля в деревне Алешино Касимовского округа горел жилой дом. Пожар тушили 13 человек и четыре единицы техники. Местные жители рассказали, что в доме жила семья с двумя детьми. После случившегося выгорело все нажитое. Указано, что нужны обувь и одежда: женщине — обувь 38-39 размера, одежда — 54-56 размер; 10-летнему мальчику — обувь 36-37 размера, одежда — 44-46 размера; пятилетнему мальчику — обувь 26-27 размера, одежда — на рост 122-130 сантиметров; мужчине — обувь — 38 размер, одежда — 42-44 размер: женщине — обувь — 40 размера, одежда — 56 размера. Контактный номер телефона в посте указан следующий: +7 (900) 905-60-93.

Днем 11 июля в деревне Алешино Касимовского округа горел жилой дом. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар в жилом доме тушили 13 человек и четыре единицы техники.

В соцсетях местные жители рассказали, что в нем жила семья с двумя детьми. После случившегося в доме выгорело все нажитое. Указано, что нужны обувь и одежда:

женщине — обувь 38-39 размера, одежда — 54-56 размера;

10-летнему мальчику — обувь 36-37 размера, одежда — 44-46 размера;

пятилетнему мальчику — обувь 26-27 размера, одежда — на рост 122-130 сантиметров;

мужчине — обувь 38 размера, одежда — 42-44 размера.

женщине — обувь 40 размера, одежда — 56 размера.

Кроме того, нужны спальные и хозяйственные принадлежности, посуда, бытовая техника, канцтовары. Контактный номер телефона в посте указан следующий: +7 (900) 905-60-93 .

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