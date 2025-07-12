Приезжий угнал у 22-летнего рязанца автомобиль

Полицейские поздно вечером заметили на улице микрорайона Приокский автомобиль ВАЗ-2111, который выделялся «необычной манерой движения». Машину остановили. У водителя были признаки алкогольного опьянения. 25-летний житель соседнего региона предъявил полицейским водительское удостоверение, но документов на машину у него не было. Один из сотрудников ДПС обнаружил в салоне следы взлома. Выяснилось, что автомобиль принадлежит 22-летнему рязанцу, который сообщил, что машина пропала со двора дома на улице Гоголя. Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело.

Приезжий угнал у 22-летнего рязанца автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону в соцсетях.

Полицейские поздно вечером заметили на улице микрорайона Приокский автомобиль ВАЗ-2111, который выделялся «необычной манерой движения». Машину остановили. У водителя были признаки алкогольного опьянения.

25-летний житель соседнего региона предъявил полицейским водительское удостоверение, но документов на машину у него не было. Один из сотрудников ДПС обнаружил в салоне следы взлома. Выяснилось, что автомобиль принадлежит 22-летнему рязанцу, который сообщил, что машина пропала со двора дома на улице Гоголя.

По предварительной информации полиции, мужчина приехал в Рязань на заработки. В тот вечер он решил отдохнуть с приятелями и употребил алкогольные напитки. Мужчина возвращался домой и решил прокатиться на чужом припаркованном автомобиле.

Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело.