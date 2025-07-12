После рейда в Рязани мужчине вручили повестку

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону вместе с работниками областного военкомата провели рейд на пятой оптовой базе и других торговых и строительных площадках. Всего проверили 15 иностранных и натурализованных граждан. Одного сопроводили для постановки на воинский учет, еще один решил служить по контракту. Отмечается, что с начала 2025 года на воинский учет приняли более 800 натурализованных граждан. Более 80 иностранцев заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ.

После рейда в Рязани мужчине вручили повестку. Об этом 12 июля сообщает ИД «Пресса».

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону вместе с работниками областного военкомата провели рейд на пятой оптовой базе и других торговых и строительных площадках.

Всего проверили 15 иностранных и натурализованных граждан. Одного сопроводили для постановки на воинский учет, еще один решил служить по контракту.

Отмечается, что с начала 2025 года на воинский учет приняли более 800 натурализованных граждан. Более 80 иностранцев заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ.