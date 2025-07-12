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Опубликованы обстоятельства гибели утонувшего в Рязанской области мужчины
12 июля поступило сообщение о пропаже человека в реке в районе села Агро-Пустынь Рязанского района. Дайверы-спасатели совместно с поисково-спасательной службой на воде выехали на место. Позже из реки Старица подняли тело человека. По предварительным данным, инцидент произошел в месте, не оборудованном для купания. Личность погибшего и все обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются. Ранее стало известно, что в 15:20 из реки Старица подняли тело мужчины.

Опубликованы обстоятельства гибели утонувшего в Рязанской области мужчины. Соответствующую информацию опубликовал МСО РязГМУ «Salus» имени Васильева в соцсетях.

12 июля поступило сообщение о пропаже человека в реке в районе села Агро-Пустынь Рязанского района. Дайверы-спасатели совместно с поисково-спасательной службой на воде выехали на место. Позже из реки Старица подняли тело человека.

По предварительным данным, инцидент произошел в месте, не оборудованном для купания.

Ранее стало известно, что в 15:20 из реки Старица подняли тело мужчины 1970 года рождения.

Фото: МСО РязГМУ «Salus» имени Васильева