На трассе в Рязанской области загорелась легковушка

Машина загорелась в субботу, 12 июля, в районе деревни Сергеевка Рязанского района. «Водитель и пассажир вроде как живые», — сообщили очевидцы. На месте происшествия работают пожарные. Официальная информация уточняется.