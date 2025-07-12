На трассе в Рязанской области загорелась легковушка
Машина загорелась в субботу, 12 июля, в районе деревни Сергеевка Рязанского района. «Водитель и пассажир вроде как живые», — сообщили очевидцы. На месте происшествия работают пожарные. Официальная информация уточняется.
На трассе в Рязанской области загорелась легковушка. Кадры опубликовали в Telegram-канале «ТОПОР | Новости Рязани».
Машина загорелась в субботу, 12 июля, в районе деревни Сергеевка Рязанского района.
«Водитель и пассажир вроде как живые», — сообщили очевидцы.
На месте происшествия работают пожарные. Официальная информация уточняется.
Ранее под Рязанью горела «Шевроле Нива».