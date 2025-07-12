На Михайловском шоссе произошло ДТП
По словам очевидцев, авария случилась в субботу, 12 июля, недалеко от поворота в сторону села Мушковатово Рязанского района. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на Михайловском шоссе затруднено. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
На Михайловском шоссе произошло ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, авария случилась в субботу, 12 июля, недалеко от поворота в сторону села Мушковатово Рязанского района. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля.
Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на Михайловском шоссе затруднено.
Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
Фото: группа «ПУВР» в «ВК»