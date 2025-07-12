На Михайловском шоссе произошло ДТП

По словам очевидцев, авария случилась в субботу, 12 июля, недалеко от поворота в сторону села Мушковатово Рязанского района. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на Михайловском шоссе затруднено. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.