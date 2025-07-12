На фестивале в ЦПКиО представили ретроавтомобили
Выставка ретротехники прошла 12 июля на площадке Зеленого театра в ЦПКиО. Ранее сообщалось, что на фестивале будет работать барахолка, общепит, фотозона. Для детей подготовили советские игры, для взрослых — спортивные состязания. Также в рамках ретро-фестиваля пройдет ретро-дискотека, конкурс костюмов «Ностальгия по ГОСТу». Возрастное ограничение — 6+
На фестивале «Сделано в СССР» в ЦПКиО представили ретроавтомобили. Кадры опубликовали в Telegram-канале «субЪкультура».
Выставка ретротехники прошла 12 июля на площадке Зеленого театра в ЦПКиО.
Ранее в мэрии сообщали, что на фестивале будет работать барахолка, общепит, фотозона. Для детей подготовили советские игры, для взрослых — спортивные состязания.
Также в рамках ретро-фестиваля пройдет ретро-дискотека, конкурс костюмов «Ностальгия по ГОСТу».
Возрастное ограничение — 6+
Фото: Telegram-канал «субЪкультура»