На фестивале в ЦПКиО представили ретроавтомобили

Выставка ретротехники прошла 12 июля на площадке Зеленого театра в ЦПКиО. Ранее сообщалось, что на фестивале будет работать барахолка, общепит, фотозона. Для детей подготовили советские игры, для взрослых — спортивные состязания. Также в рамках ретро-фестиваля пройдет ретро-дискотека, конкурс костюмов «Ностальгия по ГОСТу». Возрастное ограничение — 6+

На фестивале «Сделано в СССР» в ЦПКиО представили ретроавтомобили. Кадры опубликовали в Telegram-канале «субЪкультура».

Выставка ретротехники прошла 12 июля на площадке Зеленого театра в ЦПКиО.

Ранее в мэрии сообщали, что на фестивале будет работать барахолка, общепит, фотозона. Для детей подготовили советские игры, для взрослых — спортивные состязания.

Также в рамках ретро-фестиваля пройдет ретро-дискотека, конкурс костюмов «Ностальгия по ГОСТу».

Возрастное ограничение — 6+

Фото: Telegram-канал «субЪкультура»