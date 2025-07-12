Беспилотник ВСУ ударил по спорткомплексу «Белгород Арена»
В момент удара в спорткомплексе проходили занятия. В результате загорелась крыша, на месте работают пожарные. По предварительной информации Вячеслава Гладкова, пострадавших нет.
Беспилотник ВСУ в субботу, 12 июля, ударил по спорткомплексу «Белгород Арена». Кадры с моментом атаки опубликовал губернатор региона Вячеслав Гладков в соцсетях.
В момент удара в спорткомплексе в Белгороде проходили занятия. В результате загорелась крыша, на месте работают пожарные.
По предварительной информации Вячеслава Гладкова, пострадавших нет.
Видео: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова