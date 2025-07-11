Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 11
32°
Сбт, 12
32°
Вск, 13
31°
ЦБ USD 77.9 -0.27 11/07
ЦБ EUR 91.5 0.08 11/07
Нал. USD 79.16 / 79.82 11/07 14:50
Нал. EUR 92.36 / 93.00 11/07 14:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
3 минуты назад
22
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
16 916
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
9 655
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
5 250
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Житель Рыбновского района лишился мопеда за вождение пьяным
Московский районный суд вынес приговор 36-летнему жителю Рыбновского района, обвиняемому в управлении мопедом в состоянии алкогольного опьянения и за полученное административное наказания за аналогичное правонарушение (часть 1 статьи 264.1 УК РФ). Судебное разбирательство установило, что в июне 2024 года осужденный, не имея права управлять транспортными средствами, сел за руль своего мопеда в состоянии алкогольного опьянения. В результате его поездки произошла авария, в которой он получил телесные повреждения и был госпитализирован. Суд назначил мужчине наказание в виде 320 часов обязательных работ и лишил его права управлять транспортными средствами на срок 2 года. Кроме того, мопед был конфискован и передан в собственность государства согласно статье 104.1 УК РФ.

Московский районный суд вынес приговор 36-летнему жителю Рыбновского района, обвиняемому в управлении мопедом в состоянии алкогольного опьянения и за полученное административное наказания за аналогичное правонарушение (часть 1 статьи 264.1 УК РФ).

Судебное разбирательство установило, что в июне 2024 года осужденный, не имея права управлять транспортными средствами, сел за руль своего мопеда в состоянии алкогольного опьянения. В результате его поездки произошла авария, в которой он получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Суд назначил мужчине наказание в виде 320 часов обязательных работ и лишил его права управлять транспортными средствами на срок 2 года. Кроме того, мопед был конфискован и передан в собственность государства согласно статье 104.1 УК РФ.