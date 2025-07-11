Житель Рыбновского района лишился мопеда за вождение пьяным

Московский районный суд вынес приговор 36-летнему жителю Рыбновского района, обвиняемому в управлении мопедом в состоянии алкогольного опьянения и за полученное административное наказания за аналогичное правонарушение (часть 1 статьи 264.1 УК РФ). Судебное разбирательство установило, что в июне 2024 года осужденный, не имея права управлять транспортными средствами, сел за руль своего мопеда в состоянии алкогольного опьянения. В результате его поездки произошла авария, в которой он получил телесные повреждения и был госпитализирован. Суд назначил мужчине наказание в виде 320 часов обязательных работ и лишил его права управлять транспортными средствами на срок 2 года. Кроме того, мопед был конфискован и передан в собственность государства согласно статье 104.1 УК РФ.

Московский районный суд вынес приговор 36-летнему жителю Рыбновского района, обвиняемому в управлении мопедом в состоянии алкогольного опьянения и за полученное административное наказания за аналогичное правонарушение (часть 1 статьи 264.1 УК РФ).

Судебное разбирательство установило, что в июне 2024 года осужденный, не имея права управлять транспортными средствами, сел за руль своего мопеда в состоянии алкогольного опьянения. В результате его поездки произошла авария, в которой он получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Суд назначил мужчине наказание в виде 320 часов обязательных работ и лишил его права управлять транспортными средствами на срок 2 года. Кроме того, мопед был конфискован и передан в собственность государства согласно статье 104.1 УК РФ.