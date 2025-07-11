Зеленский: поставки американского оружия Украине возобновлены

«Есть политические сигналы самого высокого уровня — хорошие сигналы, в том числе от США, от наших европейских друзей. По всем докладам поставки возобновлены», — написал он. Зеленский добавил, что на следующей неделе Киев продолжит работу со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом.

Владимир Зеленский заявил, что поставки американского оружия Украине возобновлены. Об этом он написал в пятницу, 11 июля, в своем Telegram-канале.

«Есть политические сигналы самого высокого уровня — хорошие сигналы, в том числе от США, от наших европейских друзей. По всем докладам поставки возобновлены», — написал он.

Зеленский добавил, что на следующей неделе Киев продолжит работу со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом.