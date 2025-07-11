За ночь над российскими регионами сбили 155 БПЛА

Отмечается, что 11 из них над Московским регионом. 53 дрона уничтожены над Курской, 19 — над Брянской, 15 — над Смоленской, 14 — над Белгородской, 13 — над Тульской, 11 — над Орловской областями, семь — над Крымом, по четыре — над Липецкой областью и над акваторией Черного моря, по два — над Ростовской и Калужской областями.