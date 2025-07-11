За неделю около ста рязанцев получили штрафы за незаконную торговлю

Всего с начала 2025 года 1198 нарушителей привлечены к административной ответственности за торговлю и оказание услуг вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области. Общая сумма наложенных штрафов составила 3.411.900 рублей.