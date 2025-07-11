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За неделю около ста рязанцев получили штрафы за незаконную торговлю
Всего с начала 2025 года 1198 нарушителей привлечены к административной ответственности за торговлю и оказание услуг вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области. Общая сумма наложенных штрафов составила 3.411.900 рублей.

За неделю около ста рязанцев получили штрафы за незаконную торговлю. Об этом сообщает мэрия.

Всего с начала 2025 года 1198 нарушителей привлечены к административной ответственности за торговлю и оказание услуг вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области.

Общая сумма наложенных штрафов составила 3.411.900 рублей.