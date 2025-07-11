За год в рязанских гостиницах останавливались 482 тысячи человек

Отмечается, что в 2024 году в области работало 110 гостиниц. Их услугами воспользовались 568 тысяч человек, что на 2,5% больше, чем годом ранее.

За год в рязанских гостиницах останавливались 482 тысячи человек. Об этом сообщает Рязаньстат.

Отмечается, что в 2024 году в области работало 110 гостиниц.

Их услугами воспользовались 568 тысяч человек, что на 2,5% больше, чем годом ранее.

В гостиницах и организациях гостиничного типа останавливались 482 тысячи человек. Более половины из приехавших — 59% - на время отпуска. 29% посещали регион в связи с профессиональной деятельностью, 8% - для шопинга и иных целей.