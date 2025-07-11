ВС РФ могут загнать около 6 тысяч украинских солдат в «огневой» мешок

По данным канала, российские военные продвигаются на юг в Днепропетровской области. Из-за этого ВСУ приходится перебрасывать свои силы, чтобы укрепить оборону. Основные бои идут в населенном пункте Новоэкономическое в ДНР. Там за сутки уничтожили три пункта временной дислокации, а также больше десятка боевой техники врагов.

ВС РФ могут загнать около 6 тысяч украинских солдат в «огневой» мешок в районе Покровска в ДНР. Об этом пишет Mash.

По данным канала, российские военные продвигаются на юг в Днепропетровской области. Из-за этого ВСУ приходится перебрасывать свои силы, чтобы укрепить оборону.

Основные бои идут в населенном пункте Новоэкономическое в ДНР. Там за сутки уничтожили три пункта временной дислокации, а также больше десятка боевой техники врагов.