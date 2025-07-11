За шесть месяцев 2025 года в Рязанскую область поступило более 25 тонн камабоко из Южной Кореи. Об этом сообщила в пятницу, 11 июля, пресс-служба Россельхознадзора.
Специалисты управления проконтролировали ввоз товара.
«Импортированная продукция успешно прошла ветеринарный и таможенный контроль и допущена к обороту на территории РФ, в том числе для дальнейшего использования в лапше быстрого приготовления», — говорится в сообщении.
Справка:
Камабоко — блюдо, которое приготавливается из сурими («пюре» из рыбы с белым мясом) путем добавления особых добавок и формирования «лепешек», которые затем готовятся на пару до затвердевания. Представляют собой белые кружочки с розовой спиралью, которые часто используются для приготовления лапши быстрого приготовления.