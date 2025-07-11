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В Рязанскую область поступило более 25 тонн камабоко из Южной Кореи
Специалисты управления проконтролировали ввоз товара. «Импортированная продукция успешно прошла ветеринарный и таможенный контроль и допущена к обороту на территории РФ, в том числе для дальнейшего использования в лапше быстрого приготовления» — говорится в сообщении.

За шесть месяцев 2025 года в Рязанскую область поступило более 25 тонн камабоко из Южной Кореи. Об этом сообщила в пятницу, 11 июля, пресс-служба Россельхознадзора.

Специалисты управления проконтролировали ввоз товара.

«Импортированная продукция успешно прошла ветеринарный и таможенный контроль и допущена к обороту на территории РФ, в том числе для дальнейшего использования в лапше быстрого приготовления», — говорится в сообщении.

Справка:

Камабоко — блюдо, которое приготавливается из сурими («пюре» из рыбы с белым мясом) путем добавления особых добавок и формирования «лепешек», которые затем готовятся на пару до затвердевания. Представляют собой белые кружочки с розовой спиралью, которые часто используются для приготовления лапши быстрого приготовления.