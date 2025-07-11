Рязанец нашел в 34-градусную жару огромный белый гриб

Как рассказал местный житель, он нашел гриб 10 июля. «Белые грибы в пителинских лесах еще есть, несмотря на жару. Основная волна грибов в лесах и перелесках прошла еще неделю тому назад, когда дожди заливали округу… И все же белые, подосиновики, подберезовики и лисички еще можно встретить, причем не единичные. К примеру, неподалеку от Пителина, в посадке у дороги на озеро Сегма, 10 июля под тенью старых дубов дожидались грибников большие белые грибы», — отметил мужчина.

Житель рабочего поселка Пителино нашел в лесу в 34-градусную жару огромный белый гриб. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Как рассказал местный житель, он нашел гриб 10 июля.

«Белые грибы в пителинских лесах еще есть, несмотря на жару. Основная волна грибов в лесах и перелесках прошла еще неделю тому назад, когда дожди заливали округу… И все же белые, подосиновики, подберезовики и лисички еще можно встретить, причем не единичные.

К примеру, неподалеку от Пителина, в посадке у дороги на озеро Сегма, 10 июля под тенью старых дубов дожидались грибников большие белые грибы», — отметил мужчина.