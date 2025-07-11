В Рязанской области водитель мопеда сбил семилетнего ребенка
ДТП произошло днем 10 июля на улице Молодежной в Александро-Невском. 36-летний житель Тамбовской области, управляя мопедом «Вираго», столкнулся с семилетней велосипедисткой. Девочка получила травмы, ее госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Рязанской области водитель мопеда сбил семилетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
ДТП произошло днем 10 июля на улице Молодежной в Александро-Невском. 36-летний житель Тамбовской области, управляя мопедом «Вираго», столкнулся с семилетней велосипедисткой.
Девочка получила травмы, ее госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.