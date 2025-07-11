В рязанской электричке мужчина с топором напал на пассажиров
Инцидент произошел утром в пятницу, 11 июля. Нападавшего передали полиции. «В 9.17 утра в электричке Рязань-1 мужчина напал с топором. Наряд вызвали сразу, забрали его в Голутвине только. Перед нападением фотографировал девушек в шортах и майках», — рассказали очевидцы.
В рязанской электричке мужчина с топором напал на пассажиров. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».
Инцидент произошел утром в пятницу, 11 июля. Нападавшего передали полиции.
«В 9.17 утра в электричке Рязань-1 мужчина напал с топором. Наряд вызвали сразу, забрали его в Голутвине только. Перед нападением фотографировал девушек в шортах и майках», — рассказали очевидцы.