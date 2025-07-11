В рязанской электричке мужчина с топором напал на пассажиров

Инцидент произошел утром в пятницу, 11 июля. Нападавшего передали полиции. «В 9.17 утра в электричке Рязань-1 мужчина напал с топором. Наряд вызвали сразу, забрали его в Голутвине только. Перед нападением фотографировал девушек в шортах и майках», — рассказали очевидцы.