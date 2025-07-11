В Рязани врачи спасли грудного ребенка после ДТП

Отмечается, что семимесячная девочка попала в аварию вместе с матерью. У ребенка диагностировали ушиб головного мозга с кровоизлиянием."В реанимации ОДКБ за жизнь малышки боролась мультидисплинарная команда врачей: травматологи, неврологи, нейрохирурги. Искусственная вентиляция легких, тщательные обследования, КТ головного мозга, рентген, введение лекарств. Было сделано все, чтобы сохранить жизнь и здоровье ребенка. Состояние девочки удалось стабилизировать", рассказали в больнице. Там отметили, что сейчас девочка идет на поправку.

В Рязани врачи спасли грудного ребенка после ДТП. Об этом сообщает пресс-служба рязанской ОДКБ.

Отмечается, что семимесячная девочка попала в аварию вместе с матерью. У ребенка диагностировали ушиб головного мозга с кровоизлиянием.

«В реанимации ОДКБ за жизнь малышки боролась мультидисплинарная команда врачей: травматологи, неврологи, нейрохирурги. Искусственная вентиляция легких, тщательные обследования, КТ головного мозга, рентген, введение лекарств. Было сделано все, чтобы сохранить жизнь и здоровье ребенка. Состояние девочки удалось стабилизировать», рассказали в больнице.

Там отметили, что сейчас девочка идет на поправку.