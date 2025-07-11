В Рязани произошло ДТП
По словам очевидцев, ДТП произошло на Окском проезде. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки. На месте происшествия работала полиция. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
В Рязани произошло ДТП. Об этом 11 июля сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, ДТП произошло на Окском проезде. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки.
На месте происшествия работала полиция. Данных о пострадавших нет.
Официальная информация уточняется.
Фото: группа «ПУВР» в «ВК»