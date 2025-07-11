В Рязани из-за аварии массово отключали свет
Без света рязанцы остались в 16:45 11 июля. Отключение произошло по следующим адресам: Гагарина; Дачная; Озерная; Полевая; Железнодорожная; Ленпоселок; Мира; Куйбышевское шоссе; район Лесок. Электроснабжение восстановили в течение двух часов.
В Рязани из-за аварии отключали свет. Об этом сообщили в городских электросетях.
Без света рязанцы остались в 16:45 11 июля. Отключение произошло по следующим адресам:
- Гагарина;
- Дачная;
- Озерная;
- Полевая;
- Железнодорожная;
- Ленпоселок;
- Мира;
- Куйбышевское шоссе;
- район Лесок.
Электроснабжение восстановили в течение двух часов.