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В Рязани из-за аварии массово отключали свет
Без света рязанцы остались в 16:45 11 июля. Отключение произошло по следующим адресам: Гагарина; Дачная; Озерная; Полевая; Железнодорожная; Ленпоселок; Мира; Куйбышевское шоссе; район Лесок. Электроснабжение восстановили в течение двух часов.

В Рязани из-за аварии отключали свет. Об этом сообщили в городских электросетях.

Без света рязанцы остались в 16:45 11 июля. Отключение произошло по следующим адресам:

  • Гагарина;
  • Дачная;
  • Озерная;
  • Полевая;
  • Железнодорожная;
  • Ленпоселок;
  • Мира;
  • Куйбышевское шоссе;
  • район Лесок.

Электроснабжение восстановили в течение двух часов.