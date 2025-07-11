В Рязани из-за аварии массово отключали свет

Без света рязанцы остались в 16:45 11 июля. Отключение произошло по следующим адресам: Гагарина; Дачная; Озерная; Полевая; Железнодорожная; Ленпоселок; Мира; Куйбышевское шоссе; район Лесок. Электроснабжение восстановили в течение двух часов.