В Кремлевском сквере заметили купающихся в фонтане рязанцев

По словам свидетелей, в общественном месте собрались люди и дети в купальниках и нижнем белье. Отмечается, что одна женщина привела под струи воды голого ребенка. «Понятно, что жарко, но для этого есть более подходящие места. К тому же рядом часовня и странно бегать по городу в трусах и без», — рассказали очевидцы.

В Кремлевском сквере заметили купающихся в фонтане рязанцев. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщили читатели.

По их словам, в общественном месте собрались люди и дети в купальниках и нижнем белье. Отмечается, что одна женщина привела под струи воды голого ребенка.

«Понятно, что жарко, но для этого есть более подходящие места. К тому же рядом часовня и странно бегать по городу в трусах и без», — рассказали очевидцы.