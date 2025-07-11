В Госдуме предложили облегчить для участников СВО путь на госслужбу

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила рассмотреть возможность понижения требований для участников специальной военной операции (СВО), желающих устроиться на государственную службу. Об этом пишут РИА Новости. На заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании Яровая отметила, что действующие критерии наличия стажа для поступления на госслужбу являются недостаточно реалистичными и не учитывают реальную ситуацию, в частности, в регионах, таких как Дальний Восток. Она подчеркнула важность создания дополнительных форматов и условий для участников СВО, чтобы они могли иметь возможность работать на государственной службе. По словам Яровой, этот вопрос требует тщательной проработки, чтобы обеспечить доступность госслужбы для тех, кто служил стране.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила рассмотреть возможность понижения требований для участников специальной военной операции (СВО), желающих устроиться на государственную службу. Об этом пишут РИА Новости.

На заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании Яровая отметила, что действующие критерии наличия стажа для поступления на госслужбу являются недостаточно реалистичными и не учитывают реальную ситуацию, в частности, в регионах, таких как Дальний Восток.

Она подчеркнула важность создания дополнительных форматов и условий для участников СВО, чтобы они могли иметь возможность работать на государственной службе. По словам Яровой, этот вопрос требует тщательной проработки, чтобы обеспечить доступность госслужбы для тех, кто служил стране.