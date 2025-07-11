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В Госдуме объяснили отказ от сокращения рабочего дня из-за жары
Роспотребнадзор порекомендовал сократить рабочий день на два часа при температуре в помещении выше +28,5 °С. Депутат Госдумы Светлана Бессараб прокомментировала это предложение, указав на сложности, с которыми могут столкнуться работодатели при соблюдении требований по температурному режиму. Об этом пишет LIFE.RU. По словам Бессараб, работодатели обязаны контролировать и обеспечивать соответствующую температуру воздуха, температуры рабочих поверхностей и циркуляцию воздуха в соответствии с санитарными нормами. Она отметила, что в некоторых случаях могут возникать трудности, особенно когда оборудование нагревается в процессе работы. Тем не менее, депутат подчеркнула, что действующие санитарные нормативы содержат достаточный набор мер для обеспечения комфортной температуры в помещениях. Меры, такие как проветривание, обеспечение водой и поддержание вентиляции, являются эффективными и позволяют избежать необходимости сокращения рабочего дня, если температурный режим соблюдается.

Роспотребнадзор порекомендовал сократить рабочий день на два часа при температуре в помещении выше +28,5 °С. Депутат Госдумы Светлана Бессараб прокомментировала это предложение, указав на сложности, с которыми могут столкнуться работодатели при соблюдении требований по температурному режиму. Об этом пишет LIFE.RU.

По словам Бессараб, работодатели обязаны контролировать и обеспечивать соответствующую температуру воздуха, температуры рабочих поверхностей и циркуляцию воздуха в соответствии с санитарными нормами. Она отметила, что в некоторых случаях могут возникать трудности, особенно когда оборудование нагревается в процессе работы.

Тем не менее, депутат подчеркнула, что действующие санитарные нормативы содержат достаточный набор мер для обеспечения комфортной температуры в помещениях. Меры, такие как проветривание, обеспечение водой и поддержание вентиляции, являются эффективными и позволяют избежать необходимости сокращения рабочего дня, если температурный режим соблюдается.