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Синоптик предупредил рязанцев об опасном для здоровья уровне УФ-излучения
Он подчеркнул, что текущий уровень ультрафиолета, составляющий 0,20-0,40 микрон, является крайне жестким. Это явление редко наблюдается из-за чистоты воздуха и отсутствия облаков. Вильфанд отметил, что нахождение под прямыми солнечными лучами может привести к перегреву кожи и тепловому удару. При УФ-индексе выше семи необходимо соблюдать меры предосторожности: избегать пребывания на солнце в полуденные часы, оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и шляпы, а также использовать солнцезащитный крем.

В центральной части европейской России зафиксирован высокий уровень ультрафиолетового излучения, превышающий семь баллов, что представляет серьезную опасность для здоровья. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Он подчеркнул, что текущий уровень ультрафиолета, составляющий 0,20-0,40 микрон, является крайне жестким. Это явление редко наблюдается из-за чистоты воздуха и отсутствия облаков.

Вильфанд отметил, что нахождение под прямыми солнечными лучами может привести к перегреву кожи и тепловому удару. При УФ-индексе выше семи необходимо соблюдать меры предосторожности: избегать пребывания на солнце в полуденные часы, оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и шляпы, а также использовать солнцезащитный крем.