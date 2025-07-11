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Рязанский приборный завод стал лауреатом конкурса «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века»

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) по результатам конкурса «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» награжден двумя Золотыми Знаками качества.

Предприятие отмечено за магнитотерапевтический офтальмологический аппарат «АМТО-01» торговой марки «diathera» и сварочные аппараты «Форсаж-161», «Форсаж-180″.

"Государственный Рязанский приборный завод уже много лет принимает участие в этом престижном конкурсе и неизменно получает Знаки качества разного достоинства за свою продукцию. И на этот раз изделия предприятия успешно прошли экспертизу, и мы получили право использования Золотого Знака качества XXI века. Наши инверторы „Форсаж“ проверены временем, они успешно применяются в различных отраслях промышленности и популярны у населения. Магнитотерапевтические аппараты АМТО являются хорошим подспорьем в работе врачей-офтальмологов по лечению и профилактике широкого спектра глазных заболеваний», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Конкурс «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» — долгосрочный проект, направленный на продвижение качественных товаров, услуг и передовых технологий на российский рынок, решение задач импортозамещения.

Программа действует с 1999 года. В ее рамках проводится экспертиза продукции, услуг и передовых технологий по критериям качества. По результатам экспертизы лауреатам присваивается Знак качества XXI века.