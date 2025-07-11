Рязанцы сообщили о поиске очевидцев ДТП с мотоциклом

ДТП произошло 10 июля в 19:00 на улице Чкалова, дом № 68. Столкнулись автомобиль Ford Mondeo и мотоцикл Yamaha. Рязанец попросил всех, у кого есть запись с видеорегистратора, связаться с ним по телефону +7 (910) 908-33-98.