Рязанцы рассказали, имееют ли доступ к секретной информации на работе
Отмечается, что более чем у четверти опрошенных работников в Рязанской области (29%) есть доступ к конфиденциальной информации, и они регулярно работают с ней. Еще половина (50%) — наоборот, никогда не имела дела с такими данными.
Рязанцы рассказали, имееют ли доступ к секретной информации на работе. Об этом пишет hh.ru.
Отмечается, что более чем у четверти опрошенных работников в Рязанской области (29%) есть доступ к конфиденциальной информации, и они регулярно работают с ней.
Еще половина (50%) — наоборот, никогда не имела дела с такими данными.
Чаще всего сотрудники работают с внутренними отчетами (71%).
Также 57% опрошенных жителей Рязанской области получают доступ к клиентской базе, 46% — к финансовым данным компании, а 31% — к технической информации.