Рязанцы рассказали, имееют ли доступ к секретной информации на работе

Отмечается, что более чем у четверти опрошенных работников в Рязанской области (29%) есть доступ к конфиденциальной информации, и они регулярно работают с ней. Еще половина (50%) — наоборот, никогда не имела дела с такими данными.

Рязанцы рассказали, имееют ли доступ к секретной информации на работе. Об этом пишет hh.ru.

Отмечается, что более чем у четверти опрошенных работников в Рязанской области (29%) есть доступ к конфиденциальной информации, и они регулярно работают с ней.

Еще половина (50%) — наоборот, никогда не имела дела с такими данными.

Чаще всего сотрудники работают с внутренними отчетами (71%).

Также 57% опрошенных жителей Рязанской области получают доступ к клиентской базе, 46% — к финансовым данным компании, а 31% — к технической информации.