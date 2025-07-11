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Рязанцам назвали меры защиты офисного оборудования от жары
Перегрев снижает производительность компьютера из-за автоматического уменьшения тактовой частоты процессора (троттлинга). Кроме того, он ускоряет износ компонентов: процессора, памяти, аккумулятора и системы охлаждения. Наибольший ущерб получают вентиляторы, которые вынуждены работать на пределе своих возможностей в жаркую погоду. Для защиты техники IT-специалистам рекомендуется избегать прямого солнечного света, регулярно очищать ее от пыли, менять термопасту и проверять систему охлаждения. Важно также выбирать устройства, протестированные на устойчивость к высоким температурам.

Даже при средних нагрузках и эффективной системе охлаждения, летняя жара может привести к повышению температуры процессора на 5-10 градусов. Это может негативно сказаться на работе офисной техники. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на менеджера по бренд-коммуникациям iRU Артема Пищулина.

По его словам, перегрев снижает производительность компьютера из-за автоматического уменьшения тактовой частоты процессора (троттлинга). Кроме того, он ускоряет износ компонентов: процессора, памяти, аккумулятора и системы охлаждения. Наибольший ущерб получают вентиляторы, которые вынуждены работать на пределе своих возможностей в жаркую погоду.

Эксперт отметил, что настольные компьютеры с активным охлаждением лучше всего справляются с жарой. Неттопы и моноблоки занимают промежуточную позицию: первые менее мощные, но и не так нагреваются, вторые — более производительные, но с улучшенными системами вентиляции. Ноутбуки, особенно ультратонкие, наиболее уязвимы к перегреву из-за своих компактных размеров. Для офисной работы лучше выбирать устройства средней категории — не самые тонкие и не игровые.

Для защиты техники IT-специалистам рекомендуется избегать прямого солнечного света, регулярно очищать ее от пыли, менять термопасту и проверять систему охлаждения. Важно также выбирать устройства, протестированные на устойчивость к высоким температурам.

Пищулин подчеркнул, что качественная подготовка техники к лету помогает избежать не только временного снижения производительности, но и предотвращает преждевременный выход оборудования из строя.