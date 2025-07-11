Рязанца арестовали на 5 суток за тонировку автомобиля

28-летний жителя Ряжска привлекли к административной ответственности за управление автомобилем «Чанган», светопропускание передних стекол которого не соответствует установленным требованиям.

Рязанца арестовали на 5 суток за тонировку автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ по региону.

28-летний жителя Ряжска привлекли к административной ответственности за управление автомобилем «Чанган», светопропускание передних стекол которого не соответствует установленным требованиям. 10 июля инспекторы вновь остановили данный автомобиль на Солотчинском шоссе.

Суд назначил водителю наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток.