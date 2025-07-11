Россияне стали чаще пользоваться материнским капиталом

С января по март 2025 года в России наблюдается резкий рост заявлений на распоряжение материнским капиталом, особенно среди семей с одним ребенком. Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на данные Счетной палаты, количество поданных заявлений за этот период составило 95 тысяч, что в 23 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Всего было подано 483 тысячи заявлений на использование маткапитала. Согласно информации, опубликованной в газете «Известия», выдача сертификатов при рождении первого ребенка увеличилась лишь на 8% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 125 тысяч. Основные направления использования маткапитала — улучшение жилищных условий и образование. Так, 74 тысячи семей решили направить средства на покупку жилья, а 20 тысяч — на образовательные нужды. Эксперты отмечают, что ранее семьи с одним ребенком предпочитали откладывать маткапитал на будущее. Однако в условиях роста цен и процентных ставок многие начали использовать эти средства сразу, чтобы увеличить первоначальный взнос по ипотеке и снизить сумму кредита.

С января по март 2025 года в России наблюдается резкий рост заявлений на распоряжение материнским капиталом, особенно среди семей с одним ребенком.

Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на данные Счетной палаты, количество поданных заявлений за этот период составило 95 тысяч, что в 23 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Всего было подано 483 тысячи заявлений на использование маткапитала.

Согласно информации, опубликованной в газете «Известия», выдача сертификатов при рождении первого ребенка увеличилась лишь на 8% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 125 тысяч. Основные направления использования маткапитала — улучшение жилищных условий и образование. Так, 74 тысячи семей решили направить средства на покупку жилья, а 20 тысяч — на образовательные нужды.

Эксперты отмечают, что ранее семьи с одним ребенком предпочитали откладывать маткапитал на будущее. Однако в условиях роста цен и процентных ставок многие начали использовать эти средства сразу, чтобы увеличить первоначальный взнос по ипотеке и снизить сумму кредита.