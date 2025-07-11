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Россиянам рассказали о самых популярных подержанных машинах в июне
Особенно высокий интерес вызвал седан Lada Priora 2015 года с пробегом 143,5 тыс. км, продаваемый за 350 тыс. рублей. В первые три дня после размещения объявления владелец получил 91 звонок от потенциальных покупателей. На втором месте — Hyundai Creta 2017 года с пробегом 177 тыс. км и ценой в 1,2 млн рублей, который привлек внимание 70 человек за тот же период. Сергей Игнатов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Авто. ру», отметил, что Hyundai Creta пользуется популярностью в России благодаря своей надежности и доступности в обслуживании. На третьем месте по востребованности оказался седан Kia Rio 2015 года за 799 тыс. рублей, который был доступен для покупки всего один день.

В июне 2025 года самыми востребованными автомобилями для покупки стали Lada Priora, Hyundai Creta и Kia Rio. Об этом сообщает «Газета. ру» со ссылкой на данные сервиса «Авто. ру Бизнес».

Особенно высокий интерес вызвал седан Lada Priora 2015 года с пробегом 143,5 тыс. км, продаваемый за 350 тыс. рублей. В первые три дня после размещения объявления владелец получил 91 звонок от потенциальных покупателей. На втором месте — Hyundai Creta 2017 года с пробегом 177 тыс. км и ценой в 1,2 млн рублей, который привлек внимание 70 человек за тот же период.

Сергей Игнатов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Авто. ру», отметил, что Hyundai Creta пользуется популярностью в России благодаря своей надежности и доступности в обслуживании, а также стабильным ценам на протяжении долгого времени.

На третьем месте по востребованности оказался седан Kia Rio 2015 года за 799 тыс. рублей, который был доступен для покупки всего один день. Несмотря на это, на объявление откликнулись 64 потенциальных покупателя.