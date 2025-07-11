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Россиян предупредили о рисках мошенничества с сериалом «Игра в кальмара»
С 23 июня в интернете выявили 175 сайтов, предлагающих нелегальный просмотр новых серий. По прогнозам экспертов, число таких ресурсов будет увеличиваться по мере сохранения интереса к проекту. Аферисты могут предлагать скачать новые эпизоды, но на самом деле — установить вредоносное ПО или оформить подписку на их сайтах. Это может привести к финансовым потерям, загрузке опасных программ, таких как стилеры или майнеры, а также к краже личных и банковских данных. В Bi. Zone подчеркнули, что использование ажиотажа вокруг популярных релизов для обмана — это хорошо отработанная схема мошенничества.

Злоумышленники планируют серию атак, используя популярность третьего сезона сериала «Игра в кальмара». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию по управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

С 23 июня в интернете выявили 175 сайтов, предлагающих нелегальный просмотр новых серий. По прогнозам экспертов, число таких ресурсов будет увеличиваться по мере сохранения интереса к проекту.

Аферисты могут предлагать скачать новые эпизоды, но на самом деле — установить вредоносное ПО или оформить подписку на их сайтах. Это может привести к финансовым потерям, загрузке опасных программ, таких как стилеры или майнеры, а также к краже личных и банковских данных.

В Bi. Zone подчеркнули, что использование ажиотажа вокруг популярных релизов для обмана — это хорошо отработанная схема мошенничества.

Фото: Netflix