Россиян предупредили о подорожании съемного жилья

В августе российский рынок арендной недвижимости ожидает значительный рост цен, обусловленный высоким сезонным спросом. Как сообщает LIFE, ссылаясь на Елену Мищенко, руководителя департамента городской и загородной недвижимости «НДВ Супермаркет недвижимости», арендодатели будут продолжать диктовать условия на рынке, особенно в бюджетном и среднем сегментах. Эксперт отметила, что арендаторы, опасаясь нехватки качественных предложений, становятся более решительными в своих действиях, что в свою очередь способствует повышению ставок со стороны собственников. В бюджетном сегменте (до 50-60 тысяч рублей в месяц) цены могут вырасти на 3-7%, в среднем сегменте (60-120 тысяч рублей) — на 3-5%. В то же время стоимость аренды в премиум и бизнес-классе (от 120 тысяч рублей и выше) останется на прежнем уровне. Также в строительной компании «Дом Лазовского» добавили, что ставки на частное жилье могут вырасти на 3-7%.

В августе российский рынок арендной недвижимости ожидает значительный рост цен, обусловленный высоким сезонным спросом. Как сообщает LIFE, ссылаясь на Елену Мищенко, руководителя департамента городской и загородной недвижимости «НДВ Супермаркет недвижимости», арендодатели будут продолжать диктовать условия на рынке, особенно в бюджетном и среднем сегментах.

Эксперт отметила, что арендаторы, опасаясь нехватки качественных предложений, становятся более решительными в своих действиях, что в свою очередь способствует повышению ставок со стороны собственников. В бюджетном сегменте (до 50-60 тысяч рублей в месяц) цены могут вырасти на 3-7%, в среднем сегменте (60-120 тысяч рублей) — на 3-5%.

В то же время стоимость аренды в премиум и бизнес-классе (от 120 тысяч рублей и выше) останется на прежнем уровне. Также в строительной компании «Дом Лазовского» добавили, что ставки на частное жилье могут вырасти на 3-7%.