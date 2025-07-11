РНПК провела трехдневную практику для студентов-нефтехимиков из радиоакадемии

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») организовала трехдневную ознакомительную практику для студентов, окончивших первый курс профильной кафедры «Химическая технология» радиотехнического университета.

Во время мероприятия 30 будущих нефтехимиков познакомили с историей завода, рассказали о технологических процессах, выпускаемой товарной продукции, о возможностях построения карьеры.

Студенты посетили испытательную лабораторию и технологические установки, встретились с молодыми специалистами завода, которые провели для них интеллектуально-развлекательный квиз.

Полученная информация позволила будущим специалистам заглянуть в профессию «изнутри», примерить на себя роль специалистов нефтепереработки, получить общее представление о заводе, лучше ориентироваться в сфере деятельности.

Напомним, что обучение на базовой кафедре «Химическая технология» в РГРТУ является второй ступенью корпоративной системы непрерывного образования «школа-колледж/вуз-предприятие».

В Рязани кафедра по подготовке кадров для нефтехимической отрасли открылась в 2011 году. Ее запуск обеспечил доступность для молодежи Рязани и Рязанской области получать профильное образование, не выезжая за пределы региона. С 2015 года ежегодно кафедра выпускает 20 и более специалистов, большинство из которых трудоустраивается в РНПК.

Завод активно участвует в подготовке студентов-нефтехимиков. При финансовой поддержке РНПК три лаборатории кафедры оснащены современными приборами, оргтехникой и мультимедийной аппаратурой. Сотрудники преподают студентам специальные дисциплины, принимают их на производственную практику, предлагают темы выпускных работ, консультируют студентов от начала написания выпускной работы до ее защиты на государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). В настоящее время на направлении нефтехимии и электрохимии обучается более 200 студентов бакалавров и магистров, занятия проходят по трем формам: очная, вечерняя и заочная. С 2015 года профильное образование на кафедре получили более 380 человек.

С 2023 года шесть студентов кафедры обучаются по целевым договорам. В 2025 году РНПК планирует набрать еще студентов на целевое обучение.

Для РГРТУ в новом учебном году выделено 38 бюджетных мест по направлению подготовки «Химическая технология» (бакалавриат). Об учебном плане и вступительных экзаменах можно ознакомиться на сайте вуза.