Путин поручил рассмотреть возможность запуска «детской карты» для покупки книг

Программа «детская книжная карта» номиналом 3 000 рублей предусмотрена для семей с детьми от трех до шести лет. Соответствующий вопрос должны рассмотреть до 10 октября. Сроком начала реализации программы указан 2026 год.