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Путин поручил рассмотреть возможность запуска «детской карты» для покупки книг
Программа «детская книжная карта» номиналом 3 000 рублей предусмотрена для семей с детьми от трех до шести лет. Соответствующий вопрос должны рассмотреть до 10 октября. Сроком начала реализации программы указан 2026 год.

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность запуска «детской карты» для покупки книг. Об этом 11 июля сообщило РИА Новости.

Программа «детская книжная карта» номиналом 3 000 рублей предусмотрена для семей с детьми от трех до шести лет.

Соответствующий вопрос должны рассмотреть до 10 октября 2025 года. Сроком начала реализации программы указан 2026 год.