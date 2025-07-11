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Психолог рассказала о влиянии жаркой погоды на продуктивность людей
В такой ситуации мышление становится менее эффективным, человек допускает больше ошибок, нервная система также подвергается нагрузке — люди становятся раздражительными, агрессивными и невнимательными, подверженными стрессу. Это связано с тепловым стрессом из-за перегрева. Появляются сонливость и нежелание работать, так как организм включает механизм выживания. Эксперт рекомендовала выбирать низкокалорийную пищу в жаркую погоду. Она также не советует долго сидеть без движения.

Жара оказывает негативное влияние на мозг и психику человека. Концентрация внимания снижается, продуктивность падает. Чтобы не чувствовать сонливость, рекомендуется проветривать помещение и пить больше воды. Об этом рассказала психолог Наталья Наумова, передает «Газета. ру».

По ее словам, в такой ситуации мышление становится менее эффективным, человек допускает больше ошибок, нервная система также подвергается нагрузке — люди становятся раздражительными, агрессивными и невнимательными, подверженными стрессу. Это связано с тепловым стрессом из-за перегрева. Появляются сонливость и нежелание работать, так как организм включает механизм выживания.

Наумова рекомендовала выбирать низкокалорийную пищу в жаркую погоду. Она не советует долго сидеть без движения.

«Важно встать, чтобы мышцы немножко поработали — пройти по коридору. Или если не позволяет работа, то, по крайней мере, — поработать с мышцами, напрячь — расслабить, и так сделать несколько раз. Можно потереть мочки ушей, это тоже повысит продуктивность, мозг станет работать эффективнее, появится чуть больше силы. Очень важно добавлять интерес в свою жизнь, в рабочую деятельность. Заинтересованность всегда дает значительно больше сил», — заключила эксперт.