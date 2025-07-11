Прокурором Кадомского района назначена Дарья Лощинина
Лощининазаняла должность 10 июля. Она родилась в Сасове. Начала работу в прокуратуре в июне 2010 года в должности помощника прокурора района. С мая 2018 года проходила службу в должности заместителя прокурора Пителинского района.
Прокурором Кадомского района назначена Дарья Лощинина. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Лощинина заняла должность 10 июля. Она родилась в Сасове. Начала работу в прокуратуре в июне 2010 года в должности помощника прокурора района. С мая 2018 года проходила службу в должности заместителя прокурора Пителинского района.